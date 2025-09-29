- Panorámica
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini
El tipo de cambio de MER-PK de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.4000, mientras que el máximo ha alcanzado 25.4700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MER-PK hoy?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) se evalúa hoy en 25.4214. El instrumento se negocia dentro de -0.03%; el cierre de ayer ha sido 25.4300 y el volumen comercial ha alcanzado 42. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MER-PK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini se evalúa actualmente en 25.4214. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.78% y USD. Monitoree los movimientos de MER-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MER-PK?
Puede comprar acciones de Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) al precio actual de 25.4214. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.4214 o 25.4244, mientras que 42 y -0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MER-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MER-PK?
Invertir en Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini implica tener en cuenta el rango anual 25.0300 - 26.4700 y el precio actual 25.4214. Muchos comparan -1.12% y -1.58% antes de colocar órdenes en 25.4214 o 25.4244. Estudie los cambios diarios de precios de MER-PK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BANK OF AMERICA CORP?
El precio más alto de BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) en el último año ha sido 26.4700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.0300 - 26.4700, una comparación con 25.4300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BANK OF AMERICA CORP?
El precio más bajo de BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) para el año ha sido 25.0300. La comparación con los actuales 25.4214 y 25.0300 - 26.4700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MER-PK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MER-PK?
En el pasado, Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.4300 y -0.78% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.4300
- Open
- 25.4700
- Bid
- 25.4214
- Ask
- 25.4244
- Low
- 25.4000
- High
- 25.4700
- Volumen
- 42
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- -1.12%
- Cambio a 6 meses
- -1.58%
- Cambio anual
- -0.78%
