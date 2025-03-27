Moedas / MEI
MEI: Methode Electronics Inc
8.28 USD 0.18 (2.22%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MEI para hoje mudou para 2.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.19 e o mais alto foi 8.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Methode Electronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.19 8.51
Faixa anual
5.08 17.45
- Fechamento anterior
- 8.10
- Open
- 8.19
- Bid
- 8.28
- Ask
- 8.58
- Low
- 8.19
- High
- 8.51
- Volume
- 287
- Mudança diária
- 2.22%
- Mudança mensal
- 9.81%
- Mudança de 6 meses
- 29.98%
- Mudança anual
- -30.30%
