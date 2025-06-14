Divisas / MEI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MEI: Methode Electronics Inc
8.10 USD 0.10 (1.25%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MEI de hoy ha cambiado un 1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.96, mientras que el máximo ha alcanzado 8.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Methode Electronics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MEI News
- Methode Electronics: Not A Buy Yet, But The Turnaround May Be Real (NYSE:MEI)
- Methode Electronics Eyes 2026 Growth
- Methode Electronics Q1 FY26 slides: EBITDA rises despite sales decline
- Methode EBITDA Jumps 60%
- Las acciones de Methode Electronics suben un 9% tras superar expectativas en ingresos del primer trimestre
- Methode Electronics shares rise 9% on top-line beat in Q1, strong guidance
- Methode Electronics no alcanza por 0,02$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Methode Electronics earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Kulicke and Soffa (KLIC) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July
- Methode Electronics Stock: Low Growth, Heavy Debt, No Catalyst Make It A Hold (NYSE:MEI)
- Methode Electronics, Inc. (MEI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Methode Electronics Q4 2025 sees EPS surge 7600%
- Tesla, Delta Soar Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Methode Electronics, Ultragenyx Pharmaceutical And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Methode Electronics Q4 2025 slides: optimistic FY26 outlook despite sales reset
- Methode Electronics earnings beat by $0.76, revenue topped estimates
- Methode Electronics sees record data center power product sales
- AZZ, Methode Electronics, Bassett Furniture set to report earnings Wednesday
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Maison Solutions Inc. (NASDAQ: MSS); Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); a
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Maison Solutions Inc. (NASDAQ: MSS); Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); a
- Investors Watch Out For Core Retail Sales, With Accenture And Kroger Set To Report Earning
Rango diario
7.96 8.37
Rango anual
5.08 17.45
- Cierres anteriores
- 8.00
- Open
- 8.01
- Bid
- 8.10
- Ask
- 8.40
- Low
- 7.96
- High
- 8.37
- Volumen
- 1.499 K
- Cambio diario
- 1.25%
- Cambio mensual
- 7.43%
- Cambio a 6 meses
- 27.16%
- Cambio anual
- -31.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B