Валюты / MEI
MEI: Methode Electronics Inc
8.00 USD 0.07 (0.87%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MEI за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.87, а максимальная — 8.11.
Следите за динамикой Methode Electronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MEI
- Methode Electronics: Not A Buy Yet, But The Turnaround May Be Real (NYSE:MEI)
- Methode Electronics Eyes 2026 Growth
- Methode Electronics Q1 FY26 slides: EBITDA rises despite sales decline
- Methode EBITDA Jumps 60%
- Methode Electronics shares rise 9% on top-line beat in Q1, strong guidance
- Methode Electronics earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Kulicke and Soffa (KLIC) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July
- Methode Electronics Stock: Low Growth, Heavy Debt, No Catalyst Make It A Hold (NYSE:MEI)
- Methode Electronics, Inc. (MEI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Methode Electronics Q4 2025 sees EPS surge 7600%
- Tesla, Delta Soar Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Methode Electronics, Ultragenyx Pharmaceutical And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Methode Electronics Q4 2025 slides: optimistic FY26 outlook despite sales reset
- Methode Electronics earnings beat by $0.76, revenue topped estimates
- Methode Electronics sees record data center power product sales
- AZZ, Methode Electronics, Bassett Furniture set to report earnings Wednesday
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Maison Solutions Inc. (NASDAQ: MSS); Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); a
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Long-Term Shareholders of Maison Solutions Inc. (NASDAQ: MSS); Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); a
- Investors Watch Out For Core Retail Sales, With Accenture And Kroger Set To Report Earning
- Alert: Grabar Law Office is Investigating Claims on Behalf Long-Term Shareholders of Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI); Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: ™CI); Virtu Financial Inc. (NASDAQ:
- Methode Electronics Stock: Why A Hold Rating Makes More Sense Now (NYSE:MEI)
Дневной диапазон
7.87 8.11
Годовой диапазон
5.08 17.45
- Предыдущее закрытие
- 8.07
- Open
- 8.07
- Bid
- 8.00
- Ask
- 8.30
- Low
- 7.87
- High
- 8.11
- Объем
- 395
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 6.10%
- 6-месячное изменение
- 25.59%
- Годовое изменение
- -32.66%
