MEI: Methode Electronics Inc
8.07 USD 0.24 (2.89%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MEI hat sich für heute um -2.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.06 bis zu einem Hoch von 8.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Methode Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.06 8.26
Jahresspanne
5.08 17.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.31
- Eröffnung
- 8.25
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- Tief
- 8.06
- Hoch
- 8.26
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- -2.89%
- Monatsänderung
- 7.03%
- 6-Monatsänderung
- 26.69%
- Jahresänderung
- -32.07%
