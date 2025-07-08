通貨 / MEI
MEI: Methode Electronics Inc
8.31 USD 0.21 (2.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MEIの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり8.19の安値と8.51の高値で取引されました。
Methode Electronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MEI News
- Methode Electronics, Inc. (MEI) Presents at Sidoti Small Cap Conference - Slideshow (NYSE:MEI) 2025-09-18
- メソード・エレクトロニクス、スモールキャップ・バーチャル会議で戦略的変革を発表
- Methode Electronics at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Transformation
- メソード・エレクトロニクスの株主、年次総会ですべての議案を承認
- Methode Electronics shareholders approve all proposals at annual meeting
- Methode Electronics: Not A Buy Yet, But The Turnaround May Be Real (NYSE:MEI)
- Methode Electronics Eyes 2026 Growth
- Methode Electronics Q1 FY26 slides: EBITDA rises despite sales decline
- Methode EBITDA Jumps 60%
- Methode Electronics shares rise 9% on top-line beat in Q1, strong guidance
- Methode Electronics earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Kulicke and Soffa (KLIC) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Amphenol Before Q2 Earnings: Here's Why You Should Buy the Stock
- Top 3 Tech Stocks That Are Preparing To Pump In July
- Methode Electronics Stock: Low Growth, Heavy Debt, No Catalyst Make It A Hold (NYSE:MEI)
- Methode Electronics, Inc. (MEI) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Methode Electronics Q4 2025 sees EPS surge 7600%
- Tesla, Delta Soar Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Methode Electronics, Ultragenyx Pharmaceutical And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Methode Electronics Q4 2025 slides: optimistic FY26 outlook despite sales reset
- Methode Electronics earnings beat by $0.76, revenue topped estimates
- Methode Electronics sees record data center power product sales
- AZZ, Methode Electronics, Bassett Furniture set to report earnings Wednesday
1日のレンジ
8.19 8.51
1年のレンジ
5.08 17.45
- 以前の終値
- 8.10
- 始値
- 8.19
- 買値
- 8.31
- 買値
- 8.61
- 安値
- 8.19
- 高値
- 8.51
- 出来高
- 995
- 1日の変化
- 2.59%
- 1ヶ月の変化
- 10.21%
- 6ヶ月の変化
- 30.46%
- 1年の変化
- -30.05%
