시세섹션
통화 / MEI
주식로 돌아가기

MEI: Methode Electronics Inc

8.01 USD 0.30 (3.61%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MEI 환율이 오늘 -3.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.92이고 고가는 8.26이었습니다.

Methode Electronics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEI News

일일 변동 비율
7.92 8.26
년간 변동
5.08 17.45
이전 종가
8.31
시가
8.25
Bid
8.01
Ask
8.31
저가
7.92
고가
8.26
볼륨
568
일일 변동
-3.61%
월 변동
6.23%
6개월 변동
25.75%
년간 변동율
-32.58%
20 9월, 토요일