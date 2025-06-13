Moedas / MBI
MBI: MBIA Inc
7.23 USD 0.31 (4.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MBI para hoje mudou para 4.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.05 e o mais alto foi 7.27.
Veja a dinâmica do par de moedas MBIA Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MBI Notícias
- Puerto Rico Utility Bondholders Break Off Deal After Oversight Board Purge
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: MBIA Inc reports Q2 2025 loss, stock drops
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- MBIA stock price target raised to $7.00 from $5.00 at Roth/MKM
- MBIA earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- MIAX-parent Miami International files for US IPO
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
Faixa diária
7.05 7.27
Faixa anual
3.29 8.26
- Fechamento anterior
- 6.92
- Open
- 7.08
- Bid
- 7.23
- Ask
- 7.53
- Low
- 7.05
- High
- 7.27
- Volume
- 100
- Mudança diária
- 4.48%
- Mudança mensal
- -9.06%
- Mudança de 6 meses
- 44.89%
- Mudança anual
- 103.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh