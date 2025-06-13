QuotazioniSezioni
Valute / MBI
Tornare a Azioni

MBI: MBIA Inc

7.80 USD 0.28 (3.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBI ha avuto una variazione del 3.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.44 e ad un massimo di 8.11.

Segui le dinamiche di MBIA Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBI News

Intervallo Giornaliero
7.44 8.11
Intervallo Annuale
3.29 8.26
Chiusura Precedente
7.52
Apertura
7.65
Bid
7.80
Ask
8.10
Minimo
7.44
Massimo
8.11
Volume
939
Variazione giornaliera
3.72%
Variazione Mensile
-1.89%
Variazione Semestrale
56.31%
Variazione Annuale
119.10%
21 settembre, domenica