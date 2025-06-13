Valute / MBI
MBI: MBIA Inc
7.80 USD 0.28 (3.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBI ha avuto una variazione del 3.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.44 e ad un massimo di 8.11.
Segui le dinamiche di MBIA Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MBI News
- Puerto Rico Utility Bondholders Break Off Deal After Oversight Board Purge
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: MBIA Inc reports Q2 2025 loss, stock drops
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- MBIA stock price target raised to $7.00 from $5.00 at Roth/MKM
- MBIA earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- MIAX-parent Miami International files for US IPO
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
Intervallo Giornaliero
7.44 8.11
Intervallo Annuale
3.29 8.26
- Chiusura Precedente
- 7.52
- Apertura
- 7.65
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- Minimo
- 7.44
- Massimo
- 8.11
- Volume
- 939
- Variazione giornaliera
- 3.72%
- Variazione Mensile
- -1.89%
- Variazione Semestrale
- 56.31%
- Variazione Annuale
- 119.10%
21 settembre, domenica