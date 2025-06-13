Währungen / MBI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MBI: MBIA Inc
7.83 USD 0.31 (4.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBI hat sich für heute um 4.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.44 bis zu einem Hoch von 7.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die MBIA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBI News
- Puerto Rico Utility Bondholders Break Off Deal After Oversight Board Purge
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: MBIA Inc reports Q2 2025 loss, stock drops
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- MBIA stock price target raised to $7.00 from $5.00 at Roth/MKM
- MBIA earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- MIAX-parent Miami International files for US IPO
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
Tagesspanne
7.44 7.89
Jahresspanne
3.29 8.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.52
- Eröffnung
- 7.65
- Bid
- 7.83
- Ask
- 8.13
- Tief
- 7.44
- Hoch
- 7.89
- Volumen
- 325
- Tagesänderung
- 4.12%
- Monatsänderung
- -1.51%
- 6-Monatsänderung
- 56.91%
- Jahresänderung
- 119.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K