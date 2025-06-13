货币 / MBI
MBI: MBIA Inc
7.16 USD 0.41 (5.42%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBI汇率已更改-5.42%。当日，交易品种以低点6.85和高点7.54进行交易。
关注MBIA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MBI新闻
- Puerto Rico Utility Bondholders Break Off Deal After Oversight Board Purge
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: MBIA Inc reports Q2 2025 loss, stock drops
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- MBIA stock price target raised to $7.00 from $5.00 at Roth/MKM
- MBIA earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- MIAX-parent Miami International files for US IPO
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
日范围
6.85 7.54
年范围
3.29 8.26
- 前一天收盘价
- 7.57
- 开盘价
- 7.54
- 卖价
- 7.16
- 买价
- 7.46
- 最低价
- 6.85
- 最高价
- 7.54
- 交易量
- 1.241 K
- 日变化
- -5.42%
- 月变化
- -9.94%
- 6个月变化
- 43.49%
- 年变化
- 101.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值