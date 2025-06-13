통화 / MBI
MBI: MBIA Inc
7.80 USD 0.28 (3.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MBI 환율이 오늘 3.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.44이고 고가는 8.11이었습니다.
MBIA Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MBI News
- Puerto Rico Utility Bondholders Break Off Deal After Oversight Board Purge
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: MBIA Inc reports Q2 2025 loss, stock drops
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- MBIA stock price target raised to $7.00 from $5.00 at Roth/MKM
- MBIA earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- MIAX-parent Miami International files for US IPO
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
일일 변동 비율
7.44 8.11
년간 변동
3.29 8.26
- 이전 종가
- 7.52
- 시가
- 7.65
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- 저가
- 7.44
- 고가
- 8.11
- 볼륨
- 939
- 일일 변동
- 3.72%
- 월 변동
- -1.89%
- 6개월 변동
- 56.31%
- 년간 변동율
- 119.10%
20 9월, 토요일