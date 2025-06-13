Валюты / MBI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MBI: MBIA Inc
7.16 USD 0.41 (5.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBI за сегодня изменился на -5.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.85, а максимальная — 7.54.
Следите за динамикой MBIA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MBI
- Puerto Rico Utility Bondholders Break Off Deal After Oversight Board Purge
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: MBIA Inc reports Q2 2025 loss, stock drops
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- MBIA stock price target raised to $7.00 from $5.00 at Roth/MKM
- MBIA earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- MIAX-parent Miami International files for US IPO
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
Дневной диапазон
6.85 7.54
Годовой диапазон
3.29 8.26
- Предыдущее закрытие
- 7.57
- Open
- 7.54
- Bid
- 7.16
- Ask
- 7.46
- Low
- 6.85
- High
- 7.54
- Объем
- 1.241 K
- Дневное изменение
- -5.42%
- Месячное изменение
- -9.94%
- 6-месячное изменение
- 43.49%
- Годовое изменение
- 101.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.