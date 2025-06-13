КотировкиРазделы
Валюты / MBI
Назад в Рынок акций США

MBI: MBIA Inc

7.16 USD 0.41 (5.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MBI за сегодня изменился на -5.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.85, а максимальная — 7.54.

Следите за динамикой MBIA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MBI

Дневной диапазон
6.85 7.54
Годовой диапазон
3.29 8.26
Предыдущее закрытие
7.57
Open
7.54
Bid
7.16
Ask
7.46
Low
6.85
High
7.54
Объем
1.241 K
Дневное изменение
-5.42%
Месячное изменение
-9.94%
6-месячное изменение
43.49%
Годовое изменение
101.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.