Devises / MBI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MBI: MBIA Inc
7.80 USD 0.28 (3.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MBI a changé de 3.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.44 et à un maximum de 8.11.
Suivez la dynamique MBIA Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBI Nouvelles
- Puerto Rico Utility Bondholders Break Off Deal After Oversight Board Purge
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Earnings call transcript: MBIA Inc reports Q2 2025 loss, stock drops
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- MBIA stock price target raised to $7.00 from $5.00 at Roth/MKM
- MBIA earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Equitable Holdings, Inc. (EQH) Tops Q2 Earnings Estimates
- Corebridge Financial (CRBG) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- MIAX-parent Miami International files for US IPO
- Coventry & Rugby Hospital extends standstill agreements in ongoing disputes
- Coventry & Rugby Hospital delays annual financial report filing
Range quotidien
7.44 8.11
Range Annuel
3.29 8.26
- Clôture Précédente
- 7.52
- Ouverture
- 7.65
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- Plus Bas
- 7.44
- Plus Haut
- 8.11
- Volume
- 939
- Changement quotidien
- 3.72%
- Changement Mensuel
- -1.89%
- Changement à 6 Mois
- 56.31%
- Changement Annuel
- 119.10%
20 septembre, samedi