LSTA: Lisata Therapeutics Inc
2.39 USD 0.11 (4.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LSTA para hoje mudou para 4.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.28 e o mais alto foi 2.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Lisata Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LSTA Notícias
Faixa diária
2.28 2.39
Faixa anual
1.87 4.20
- Fechamento anterior
- 2.28
- Open
- 2.28
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Low
- 2.28
- High
- 2.39
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 4.82%
- Mudança mensal
- 5.29%
- Mudança de 6 meses
- 10.65%
- Mudança anual
- -18.71%
