通貨 / LSTA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LSTA: Lisata Therapeutics Inc
2.39 USD 0.11 (4.82%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LSTAの今日の為替レートは、4.82%変化しました。日中、通貨は1あたり2.28の安値と2.39の高値で取引されました。
Lisata Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSTA News
- Lisata Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Lisata Therapeutics stock price target raised to $32 from $20 at Brookline
- H.C. Wainwright maintains Lisata Therapeutics stock rating on AI partnership
- Lisata Therapeutics to Present at the 2025 BIO International Convention
- Lisata Therapeutics, Inc. (LSTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.28 2.39
1年のレンジ
1.87 4.20
- 以前の終値
- 2.28
- 始値
- 2.28
- 買値
- 2.39
- 買値
- 2.69
- 安値
- 2.28
- 高値
- 2.39
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- 4.82%
- 1ヶ月の変化
- 5.29%
- 6ヶ月の変化
- 10.65%
- 1年の変化
- -18.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K