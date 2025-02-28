Währungen / LSTA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LSTA: Lisata Therapeutics Inc
2.29 USD 0.10 (4.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LSTA hat sich für heute um -4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.28 bis zu einem Hoch von 2.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lisata Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSTA News
- Lisata Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Lisata Therapeutics stock price target raised to $32 from $20 at Brookline
- H.C. Wainwright maintains Lisata Therapeutics stock rating on AI partnership
- Lisata Therapeutics to Present at the 2025 BIO International Convention
- Lisata Therapeutics, Inc. (LSTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.28 2.40
Jahresspanne
1.87 4.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.39
- Eröffnung
- 2.38
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Tief
- 2.28
- Hoch
- 2.40
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -4.18%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- 6.02%
- Jahresänderung
- -22.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K