LSTA: Lisata Therapeutics Inc
2.28 USD 0.02 (0.87%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LSTA de hoy ha cambiado un -0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.21, mientras que el máximo ha alcanzado 2.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lisata Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LSTA News
- Lisata Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Lisata Therapeutics stock price target raised to $32 from $20 at Brookline
- H.C. Wainwright maintains Lisata Therapeutics stock rating on AI partnership
- Lisata Therapeutics to Present at the 2025 BIO International Convention
- Lisata Therapeutics, Inc. (LSTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.21 2.43
Rango anual
1.87 4.20
- Cierres anteriores
- 2.30
- Open
- 2.24
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Low
- 2.21
- High
- 2.43
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.87%
- Cambio mensual
- 0.44%
- Cambio a 6 meses
- 5.56%
- Cambio anual
- -22.45%
