LSTA: Lisata Therapeutics Inc
2.30 USD 0.15 (6.98%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LSTA за сегодня изменился на 6.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 2.30.
Следите за динамикой Lisata Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.10 2.30
Годовой диапазон
1.87 4.20
- Предыдущее закрытие
- 2.15
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Low
- 2.10
- High
- 2.30
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- 6.98%
- Месячное изменение
- 1.32%
- 6-месячное изменение
- 6.48%
- Годовое изменение
- -21.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.