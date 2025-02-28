КотировкиРазделы
LSTA: Lisata Therapeutics Inc

2.30 USD 0.15 (6.98%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LSTA за сегодня изменился на 6.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 2.30.

Следите за динамикой Lisata Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.10 2.30
Годовой диапазон
1.87 4.20
Предыдущее закрытие
2.15
Open
2.10
Bid
2.30
Ask
2.60
Low
2.10
High
2.30
Объем
69
Дневное изменение
6.98%
Месячное изменение
1.32%
6-месячное изменение
6.48%
Годовое изменение
-21.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.