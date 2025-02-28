Valute / LSTA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LSTA: Lisata Therapeutics Inc
2.33 USD 0.06 (2.51%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LSTA ha avuto una variazione del -2.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.24 e ad un massimo di 2.40.
Segui le dinamiche di Lisata Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LSTA News
- Lisata Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on pipeline progress
- Lisata Therapeutics stock price target raised to $32 from $20 at Brookline
- H.C. Wainwright maintains Lisata Therapeutics stock rating on AI partnership
- Lisata Therapeutics to Present at the 2025 BIO International Convention
- Lisata Therapeutics, Inc. (LSTA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.24 2.40
Intervallo Annuale
1.87 4.20
- Chiusura Precedente
- 2.39
- Apertura
- 2.38
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Minimo
- 2.24
- Massimo
- 2.40
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- -2.51%
- Variazione Mensile
- 2.64%
- Variazione Semestrale
- 7.87%
- Variazione Annuale
- -20.75%
21 settembre, domenica