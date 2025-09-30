CotaçõesSeções
Moedas / LGL-WT
Voltar para Ações

LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants

0.3201 USD 0.0398 (11.06%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LGL-WT para hoje mudou para -11.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3201 e o mais alto foi 0.3400.

Veja a dinâmica do par de moedas LGL Group Inc (The) Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LGL-WT hoje?

Hoje LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) está avaliado em 0.3201. O instrumento é negociado dentro de -11.06%, o fechamento de ontem foi 0.3599, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LGL-WT em tempo real.

As ações de LGL Group Inc (The) Warrants pagam dividendos?

Atualmente LGL Group Inc (The) Warrants está avaliado em 0.3201. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 49.09% e USD. Monitore os movimentos de LGL-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LGL-WT?

Você pode comprar ações de LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) pelo preço atual 0.3201. Ordens geralmente são executadas perto de 0.3201 ou 0.3231, enquanto 13 e -5.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LGL-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LGL-WT?

Investir em LGL Group Inc (The) Warrants envolve considerar a faixa anual 0.1236 - 0.7200 e o preço atual 0.3201. Muitos comparam -1.90% e 14.32% antes de enviar ordens em 0.3201 ou 0.3231. Estude as mudanças diárias de preço de LGL-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações LGL GROUP INC?

O maior preço de LGL GROUP INC (LGL-WT) no último ano foi 0.7200. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1236 - 0.7200, e a comparação com 0.3599 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de LGL Group Inc (The) Warrants no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações LGL GROUP INC?

O menor preço de LGL GROUP INC (LGL-WT) no ano foi 0.1236. A comparação com o preço atual 0.3201 e 0.1236 - 0.7200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LGL-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LGL-WT?

No passado LGL Group Inc (The) Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3599 e 49.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.3201 0.3400
Faixa anual
0.1236 0.7200
Fechamento anterior
0.3599
Open
0.3400
Bid
0.3201
Ask
0.3231
Low
0.3201
High
0.3400
Volume
13
Mudança diária
-11.06%
Mudança mensal
-1.90%
Mudança de 6 meses
14.32%
Mudança anual
49.09%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4