LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants
A taxa do LGL-WT para hoje mudou para -11.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3201 e o mais alto foi 0.3400.
Veja a dinâmica do par de moedas LGL Group Inc (The) Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LGL-WT hoje?
Hoje LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) está avaliado em 0.3201. O instrumento é negociado dentro de -11.06%, o fechamento de ontem foi 0.3599, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LGL-WT em tempo real.
As ações de LGL Group Inc (The) Warrants pagam dividendos?
Atualmente LGL Group Inc (The) Warrants está avaliado em 0.3201. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 49.09% e USD. Monitore os movimentos de LGL-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LGL-WT?
Você pode comprar ações de LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) pelo preço atual 0.3201. Ordens geralmente são executadas perto de 0.3201 ou 0.3231, enquanto 13 e -5.85% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LGL-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LGL-WT?
Investir em LGL Group Inc (The) Warrants envolve considerar a faixa anual 0.1236 - 0.7200 e o preço atual 0.3201. Muitos comparam -1.90% e 14.32% antes de enviar ordens em 0.3201 ou 0.3231. Estude as mudanças diárias de preço de LGL-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações LGL GROUP INC?
O maior preço de LGL GROUP INC (LGL-WT) no último ano foi 0.7200. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1236 - 0.7200, e a comparação com 0.3599 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de LGL Group Inc (The) Warrants no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações LGL GROUP INC?
O menor preço de LGL GROUP INC (LGL-WT) no ano foi 0.1236. A comparação com o preço atual 0.3201 e 0.1236 - 0.7200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LGL-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LGL-WT?
No passado LGL Group Inc (The) Warrants passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3599 e 49.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.3599
- Open
- 0.3400
- Bid
- 0.3201
- Ask
- 0.3231
- Low
- 0.3201
- High
- 0.3400
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -11.06%
- Mudança mensal
- -1.90%
- Mudança de 6 meses
- 14.32%
- Mudança anual
- 49.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4