LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants

0.3201 USD 0.0398 (11.06%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LGL-WT за сегодня изменился на -11.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3201, а максимальная — 0.3400.

Следите за динамикой LGL Group Inc (The) Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LGL-WT сегодня?

LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) сегодня оценивается на уровне 0.3201. Инструмент торгуется в пределах -11.06%, вчерашнее закрытие составило 0.3599, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LGL-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LGL Group Inc (The) Warrants?

LGL Group Inc (The) Warrants в настоящее время оценивается в 0.3201. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 49.09% и USD. Отслеживайте движения LGL-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции LGL-WT?

Вы можете купить акции LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) по текущей цене 0.3201. Ордера обычно размещаются около 0.3201 или 0.3231, тогда как 13 и -5.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LGL-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LGL-WT?

Инвестирование в LGL Group Inc (The) Warrants предполагает учет годового диапазона 0.1236 - 0.7200 и текущей цены 0.3201. Многие сравнивают -1.90% и 14.32% перед размещением ордеров на 0.3201 или 0.3231. Изучайте ежедневные изменения цены LGL-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LGL GROUP INC?

Самая высокая цена LGL GROUP INC (LGL-WT) за последний год составила 0.7200. Акции заметно колебались в пределах 0.1236 - 0.7200, сравнение с 0.3599 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LGL Group Inc (The) Warrants на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LGL GROUP INC?

Самая низкая цена LGL GROUP INC (LGL-WT) за год составила 0.1236. Сравнение с текущими 0.3201 и 0.1236 - 0.7200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LGL-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LGL-WT?

В прошлом LGL Group Inc (The) Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3599 и 49.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.3201 0.3400
Годовой диапазон
0.1236 0.7200
Предыдущее закрытие
0.3599
Open
0.3400
Bid
0.3201
Ask
0.3231
Low
0.3201
High
0.3400
Объем
13
Дневное изменение
-11.06%
Месячное изменение
-1.90%
6-месячное изменение
14.32%
Годовое изменение
49.09%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.