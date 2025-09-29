- Обзор рынка
LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants
Курс LGL-WT за сегодня изменился на -11.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3201, а максимальная — 0.3400.
Следите за динамикой LGL Group Inc (The) Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LGL-WT сегодня?
LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) сегодня оценивается на уровне 0.3201. Инструмент торгуется в пределах -11.06%, вчерашнее закрытие составило 0.3599, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LGL-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LGL Group Inc (The) Warrants?
LGL Group Inc (The) Warrants в настоящее время оценивается в 0.3201. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 49.09% и USD. Отслеживайте движения LGL-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции LGL-WT?
Вы можете купить акции LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) по текущей цене 0.3201. Ордера обычно размещаются около 0.3201 или 0.3231, тогда как 13 и -5.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LGL-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LGL-WT?
Инвестирование в LGL Group Inc (The) Warrants предполагает учет годового диапазона 0.1236 - 0.7200 и текущей цены 0.3201. Многие сравнивают -1.90% и 14.32% перед размещением ордеров на 0.3201 или 0.3231. Изучайте ежедневные изменения цены LGL-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LGL GROUP INC?
Самая высокая цена LGL GROUP INC (LGL-WT) за последний год составила 0.7200. Акции заметно колебались в пределах 0.1236 - 0.7200, сравнение с 0.3599 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LGL Group Inc (The) Warrants на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LGL GROUP INC?
Самая низкая цена LGL GROUP INC (LGL-WT) за год составила 0.1236. Сравнение с текущими 0.3201 и 0.1236 - 0.7200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LGL-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LGL-WT?
В прошлом LGL Group Inc (The) Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3599 и 49.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.3599
- Open
- 0.3400
- Bid
- 0.3201
- Ask
- 0.3231
- Low
- 0.3201
- High
- 0.3400
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -11.06%
- Месячное изменение
- -1.90%
- 6-месячное изменение
- 14.32%
- Годовое изменение
- 49.09%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%