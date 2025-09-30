- Aperçu
LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants
Le taux de change de LGL-WT a changé de -11.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3201 et à un maximum de 0.3400.
Suivez la dynamique LGL Group Inc (The) Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LGL-WT aujourd'hui ?
L'action LGL Group Inc (The) Warrants est cotée à 0.3201 aujourd'hui. Elle se négocie dans -11.06%, a clôturé hier à 0.3599 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de LGL-WT présente ces mises à jour.
L'action LGL Group Inc (The) Warrants verse-t-elle des dividendes ?
LGL Group Inc (The) Warrants est actuellement valorisé à 0.3201. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 49.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LGL-WT.
Comment acheter des actions LGL-WT ?
Vous pouvez acheter des actions LGL Group Inc (The) Warrants au cours actuel de 0.3201. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.3201 ou de 0.3231, le 13 et le -5.85% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LGL-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LGL-WT ?
Investir dans LGL Group Inc (The) Warrants implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1236 - 0.7200 et le prix actuel 0.3201. Beaucoup comparent -1.90% et 14.32% avant de passer des ordres à 0.3201 ou 0.3231. Consultez le graphique du cours de LGL-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action LGL GROUP INC ?
Le cours le plus élevé de LGL GROUP INC l'année dernière était 0.7200. Au cours de 0.1236 - 0.7200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.3599 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de LGL Group Inc (The) Warrants sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action LGL GROUP INC ?
Le cours le plus bas de LGL GROUP INC (LGL-WT) sur l'année a été 0.1236. Sa comparaison avec 0.3201 et 0.1236 - 0.7200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LGL-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LGL-WT a-t-elle été divisée ?
LGL Group Inc (The) Warrants a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.3599 et 49.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.3599
- Ouverture
- 0.3400
- Bid
- 0.3201
- Ask
- 0.3231
- Plus Bas
- 0.3201
- Plus Haut
- 0.3400
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -11.06%
- Changement Mensuel
- -1.90%
- Changement à 6 Mois
- 14.32%
- Changement Annuel
- 49.09%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4