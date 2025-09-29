- Panorámica
LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants
El tipo de cambio de LGL-WT de hoy ha cambiado un -11.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3201, mientras que el máximo ha alcanzado 0.3400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LGL Group Inc (The) Warrants. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LGL-WT hoy?
LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) se evalúa hoy en 0.3201. El instrumento se negocia dentro de -11.06%; el cierre de ayer ha sido 0.3599 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LGL-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de LGL Group Inc (The) Warrants?
LGL Group Inc (The) Warrants se evalúa actualmente en 0.3201. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 49.09% y USD. Monitoree los movimientos de LGL-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LGL-WT?
Puede comprar acciones de LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) al precio actual de 0.3201. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.3201 o 0.3231, mientras que 13 y -5.85% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LGL-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LGL-WT?
Invertir en LGL Group Inc (The) Warrants implica tener en cuenta el rango anual 0.1236 - 0.7200 y el precio actual 0.3201. Muchos comparan -1.90% y 14.32% antes de colocar órdenes en 0.3201 o 0.3231. Estudie los cambios diarios de precios de LGL-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de LGL GROUP INC?
El precio más alto de LGL GROUP INC (LGL-WT) en el último año ha sido 0.7200. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1236 - 0.7200, una comparación con 0.3599 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de LGL Group Inc (The) Warrants en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de LGL GROUP INC?
El precio más bajo de LGL GROUP INC (LGL-WT) para el año ha sido 0.1236. La comparación con los actuales 0.3201 y 0.1236 - 0.7200 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LGL-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LGL-WT?
En el pasado, LGL Group Inc (The) Warrants ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.3599 y 49.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.3599
- Open
- 0.3400
- Bid
- 0.3201
- Ask
- 0.3231
- Low
- 0.3201
- High
- 0.3400
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -11.06%
- Cambio mensual
- -1.90%
- Cambio a 6 meses
- 14.32%
- Cambio anual
- 49.09%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.