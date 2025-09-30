- Panoramica
LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants
Il tasso di cambio LGL-WT ha avuto una variazione del -11.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3201 e ad un massimo di 0.3400.
Segui le dinamiche di LGL Group Inc (The) Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LGL-WT oggi?
Oggi le azioni LGL Group Inc (The) Warrants sono prezzate a 0.3201. Viene scambiato all'interno di -11.06%, la chiusura di ieri è stata 0.3599 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LGL-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni LGL Group Inc (The) Warrants pagano dividendi?
LGL Group Inc (The) Warrants è attualmente valutato a 0.3201. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 49.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LGL-WT.
Come acquistare azioni LGL-WT?
Puoi acquistare azioni LGL Group Inc (The) Warrants al prezzo attuale di 0.3201. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.3201 o 0.3231, mentre 13 e -5.85% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LGL-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LGL-WT?
Investire in LGL Group Inc (The) Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.1236 - 0.7200 e il prezzo attuale 0.3201. Molti confrontano -1.90% e 14.32% prima di effettuare ordini su 0.3201 o 0.3231. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LGL-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni LGL GROUP INC?
Il prezzo massimo di LGL GROUP INC nell'ultimo anno è stato 0.7200. All'interno di 0.1236 - 0.7200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3599 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di LGL Group Inc (The) Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni LGL GROUP INC?
Il prezzo più basso di LGL GROUP INC (LGL-WT) nel corso dell'anno è stato 0.1236. Confrontandolo con gli attuali 0.3201 e 0.1236 - 0.7200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LGL-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LGL-WT?
LGL Group Inc (The) Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3599 e 49.09%.
- Chiusura Precedente
- 0.3599
- Apertura
- 0.3400
- Bid
- 0.3201
- Ask
- 0.3231
- Minimo
- 0.3201
- Massimo
- 0.3400
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -11.06%
- Variazione Mensile
- -1.90%
- Variazione Semestrale
- 14.32%
- Variazione Annuale
- 49.09%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4