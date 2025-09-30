QuotazioniSezioni
Valute / LGL-WT
Tornare a Azioni

LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants

0.3201 USD 0.0398 (11.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LGL-WT ha avuto una variazione del -11.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3201 e ad un massimo di 0.3400.

Segui le dinamiche di LGL Group Inc (The) Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LGL-WT oggi?

Oggi le azioni LGL Group Inc (The) Warrants sono prezzate a 0.3201. Viene scambiato all'interno di -11.06%, la chiusura di ieri è stata 0.3599 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LGL-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni LGL Group Inc (The) Warrants pagano dividendi?

LGL Group Inc (The) Warrants è attualmente valutato a 0.3201. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 49.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LGL-WT.

Come acquistare azioni LGL-WT?

Puoi acquistare azioni LGL Group Inc (The) Warrants al prezzo attuale di 0.3201. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.3201 o 0.3231, mentre 13 e -5.85% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LGL-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LGL-WT?

Investire in LGL Group Inc (The) Warrants implica considerare l'intervallo annuale 0.1236 - 0.7200 e il prezzo attuale 0.3201. Molti confrontano -1.90% e 14.32% prima di effettuare ordini su 0.3201 o 0.3231. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LGL-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni LGL GROUP INC?

Il prezzo massimo di LGL GROUP INC nell'ultimo anno è stato 0.7200. All'interno di 0.1236 - 0.7200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3599 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di LGL Group Inc (The) Warrants utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni LGL GROUP INC?

Il prezzo più basso di LGL GROUP INC (LGL-WT) nel corso dell'anno è stato 0.1236. Confrontandolo con gli attuali 0.3201 e 0.1236 - 0.7200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LGL-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LGL-WT?

LGL Group Inc (The) Warrants ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3599 e 49.09%.

Intervallo Giornaliero
0.3201 0.3400
Intervallo Annuale
0.1236 0.7200
Chiusura Precedente
0.3599
Apertura
0.3400
Bid
0.3201
Ask
0.3231
Minimo
0.3201
Massimo
0.3400
Volume
13
Variazione giornaliera
-11.06%
Variazione Mensile
-1.90%
Variazione Semestrale
14.32%
Variazione Annuale
49.09%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4