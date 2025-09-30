- Übersicht
LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants
Der Wechselkurs von LGL-WT hat sich für heute um -11.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3201 bis zu einem Hoch von 0.3400 gehandelt.
Verfolgen Sie die LGL Group Inc (The) Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LGL-WT heute?
Die Aktie von LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) notiert heute bei 0.3201. Sie wird innerhalb einer Spanne von -11.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.3599 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von LGL-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LGL-WT Dividenden?
LGL Group Inc (The) Warrants wird derzeit mit 0.3201 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 49.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LGL-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich LGL-WT-Aktien?
Sie können Aktien von LGL Group Inc (The) Warrants (LGL-WT) zum aktuellen Kurs von 0.3201 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.3201 oder 0.3231 platziert, während 13 und -5.85% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LGL-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LGL-WT-Aktien?
Bei einer Investition in LGL Group Inc (The) Warrants müssen die jährliche Spanne 0.1236 - 0.7200 und der aktuelle Kurs 0.3201 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.90% und 14.32%, bevor sie Orders zu 0.3201 oder 0.3231 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LGL-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von LGL GROUP INC?
Der höchste Kurs von LGL GROUP INC (LGL-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.7200. Innerhalb von 0.1236 - 0.7200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.3599 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von LGL Group Inc (The) Warrants mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von LGL GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von LGL GROUP INC (LGL-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.1236. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.3201 und der Spanne 0.1236 - 0.7200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LGL-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LGL-WT statt?
LGL Group Inc (The) Warrants hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.3599 und 49.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3599
- Eröffnung
- 0.3400
- Bid
- 0.3201
- Ask
- 0.3231
- Tief
- 0.3201
- Hoch
- 0.3400
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -11.06%
- Monatsänderung
- -1.90%
- 6-Monatsänderung
- 14.32%
- Jahresänderung
- 49.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4