LGL-WT: LGL Group Inc (The) Warrants

0.3201 USD 0.0398 (11.06%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LGL-WTの今日の為替レートは、-11.06%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3201の安値と0.3400の高値で取引されました。

LGL Group Inc (The) Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LGL-WT株の現在の価格は？

LGL Group Inc (The) Warrantsの株価は本日0.3201です。-11.06%内で取引され、前日の終値は0.3599、取引量は13に達しました。

LGL Group Inc (The) Warrantsの株は配当を出しますか？

LGL Group Inc (The) Warrantsの現在の価格は0.3201です。配当方針は会社によります。

LGL-WT株を買う方法は？

LGL Group Inc (The) Warrantsの株は現在0.3201で購入可能です。注文は通常0.3201または0.3231付近で行われ、13や-5.85%が市場の動きを示します。LGL-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

LGL-WT株に投資する方法は？

LGL Group Inc (The) Warrantsへの投資では、年間の値幅0.1236 - 0.7200と現在の0.3201を考慮します。注文は多くの場合0.3201や0.3231で行われる前に、-1.90%や14.32%と比較されます。LGL-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

LGL GROUP INCの株の最高値は？

LGL GROUP INCの過去1年の最高値は0.7200でした。

LGL GROUP INCの株の最低値は？

LGL GROUP INC(LGL-WT)の年間最安値は0.1236でした。

LGL-WTの株式分割はいつ行われましたか？

LGL Group Inc (The) Warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.3599、49.09%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.3201 0.3400
1年のレンジ
0.1236 0.7200
以前の終値
0.3599
始値
0.3400
買値
0.3201
買値
0.3231
安値
0.3201
高値
0.3400
出来高
13
1日の変化
-11.06%
1ヶ月の変化
-1.90%
6ヶ月の変化
14.32%
1年の変化
49.09%
