Moedas / LEXX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LEXX: Lexaria Bioscience Corp
1.22 USD 0.01 (0.83%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LEXX para hoje mudou para 0.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.15 e o mais alto foi 1.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Lexaria Bioscience Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEXX Notícias
- Lexaria completes patient dosing in GLP-1 study, final results expected Q4
- Lexaria Bioscience stock rises after completion of GLP-1 study milestone
- H.C. Wainwright lowers Lexaria Bioscience stock price target on share dilution
- Lexaria’s DehydraTECH reduces side effects in GLP-1 drugs
- Lexaria Bioscience stock price target lowered to $5 at H.C. Wainwright
- Lexaria Attending BIO International Convention
- Lexaria Bioscience stock hits 52-week low at $0.94
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Faixa diária
1.15 1.31
Faixa anual
0.77 3.39
- Fechamento anterior
- 1.21
- Open
- 1.15
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.15
- High
- 1.31
- Volume
- 240
- Mudança diária
- 0.83%
- Mudança mensal
- 37.08%
- Mudança de 6 meses
- -27.38%
- Mudança anual
- -60.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh