LEXX: Lexaria Bioscience Corp
1.22 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEXX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.16 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lexaria Bioscience Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LEXX News
- Studie: Lexarias DehydraTECH-Technologie steigert Semaglutid-Aufnahme im Gehirn
- Lexaria’s DehydraTECH shows enhanced brain delivery of semaglutide
- Lexaria completes patient dosing in GLP-1 study, final results expected Q4
- Lexaria Bioscience stock rises after completion of GLP-1 study milestone
- H.C. Wainwright lowers Lexaria Bioscience stock price target on share dilution
- Lexaria’s DehydraTECH reduces side effects in GLP-1 drugs
- Lexaria Bioscience stock price target lowered to $5 at H.C. Wainwright
- Lexaria Attending BIO International Convention
- Lexaria Bioscience stock hits 52-week low at $0.94
Tagesspanne
1.16 1.40
Jahresspanne
0.77 3.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.22
- Eröffnung
- 1.20
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Tief
- 1.16
- Hoch
- 1.40
- Volumen
- 489
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 37.08%
- 6-Monatsänderung
- -27.38%
- Jahresänderung
- -60.39%
