LEXX: Lexaria Bioscience Corp
1.46 USD 0.16 (12.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEXX за сегодня изменился на 12.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.30, а максимальная — 1.48.
Следите за динамикой Lexaria Bioscience Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LEXX
- Lexaria completes patient dosing in GLP-1 study, final results expected Q4
- Lexaria Bioscience stock rises after completion of GLP-1 study milestone
- H.C. Wainwright lowers Lexaria Bioscience stock price target on share dilution
- Lexaria’s DehydraTECH reduces side effects in GLP-1 drugs
- Lexaria Bioscience stock price target lowered to $5 at H.C. Wainwright
- Lexaria Attending BIO International Convention
- Lexaria Bioscience stock hits 52-week low at $0.94
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
1.30 1.48
Годовой диапазон
0.77 3.39
- Предыдущее закрытие
- 1.30
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Low
- 1.30
- High
- 1.48
- Объем
- 265
- Дневное изменение
- 12.31%
- Месячное изменение
- 64.04%
- 6-месячное изменение
- -13.10%
- Годовое изменение
- -52.60%
