통화 / LEXX
LEXX: Lexaria Bioscience Corp
1.24 USD 0.02 (1.64%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LEXX 환율이 오늘 1.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.16이고 고가는 1.40이었습니다.
Lexaria Bioscience Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEXX News
- 렉세리아, DehydraTECH로 세마글루타이드 뇌 전달 향상 입증
- Lexaria’s DehydraTECH shows enhanced brain delivery of semaglutide
- Lexaria completes patient dosing in GLP-1 study, final results expected Q4
- Lexaria Bioscience stock rises after completion of GLP-1 study milestone
- H.C. Wainwright lowers Lexaria Bioscience stock price target on share dilution
- Lexaria’s DehydraTECH reduces side effects in GLP-1 drugs
- Lexaria Bioscience stock price target lowered to $5 at H.C. Wainwright
- Lexaria Attending BIO International Convention
- Lexaria Bioscience stock hits 52-week low at $0.94
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
1.16 1.40
년간 변동
0.77 3.39
- 이전 종가
- 1.22
- 시가
- 1.20
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- 저가
- 1.16
- 고가
- 1.40
- 볼륨
- 573
- 일일 변동
- 1.64%
- 월 변동
- 39.33%
- 6개월 변동
- -26.19%
- 년간 변동율
- -59.74%
20 9월, 토요일