LEXX: Lexaria Bioscience Corp
1.24 USD 0.02 (1.64%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LEXX a changé de 1.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.16 et à un maximum de 1.40.
Suivez la dynamique Lexaria Bioscience Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LEXX Nouvelles
- La technologie DehydraTECH de Lexaria améliore la distribution cérébrale du sémaglutide
- Lexaria’s DehydraTECH shows enhanced brain delivery of semaglutide
- Lexaria completes patient dosing in GLP-1 study, final results expected Q4
- Lexaria Bioscience stock rises after completion of GLP-1 study milestone
- H.C. Wainwright lowers Lexaria Bioscience stock price target on share dilution
- Lexaria’s DehydraTECH reduces side effects in GLP-1 drugs
- Lexaria Bioscience stock price target lowered to $5 at H.C. Wainwright
- Lexaria Attending BIO International Convention
- Lexaria Bioscience stock hits 52-week low at $0.94
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Range quotidien
1.16 1.40
Range Annuel
0.77 3.39
- Clôture Précédente
- 1.22
- Ouverture
- 1.20
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Plus Bas
- 1.16
- Plus Haut
- 1.40
- Volume
- 573
- Changement quotidien
- 1.64%
- Changement Mensuel
- 39.33%
- Changement à 6 Mois
- -26.19%
- Changement Annuel
- -59.74%
20 septembre, samedi