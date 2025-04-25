通貨 / LEXX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LEXX: Lexaria Bioscience Corp
1.22 USD 0.01 (0.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LEXXの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり1.15の安値と1.31の高値で取引されました。
Lexaria Bioscience Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEXX News
- Lexaria completes patient dosing in GLP-1 study, final results expected Q4
- Lexaria Bioscience stock rises after completion of GLP-1 study milestone
- H.C. Wainwright lowers Lexaria Bioscience stock price target on share dilution
- Lexaria’s DehydraTECH reduces side effects in GLP-1 drugs
- Lexaria Bioscience stock price target lowered to $5 at H.C. Wainwright
- Lexaria Attending BIO International Convention
- Lexaria Bioscience stock hits 52-week low at $0.94
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
1.15 1.31
1年のレンジ
0.77 3.39
- 以前の終値
- 1.21
- 始値
- 1.15
- 買値
- 1.22
- 買値
- 1.52
- 安値
- 1.15
- 高値
- 1.31
- 出来高
- 240
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- 37.08%
- 6ヶ月の変化
- -27.38%
- 1年の変化
- -60.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K