Valute / LEXX
LEXX: Lexaria Bioscience Corp
1.24 USD 0.02 (1.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LEXX ha avuto una variazione del 1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.16 e ad un massimo di 1.40.
Segui le dinamiche di Lexaria Bioscience Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEXX News
- La tecnologia DehydraTECH di Lexaria migliora la distribuzione cerebrale del semaglutide
- Lexaria’s DehydraTECH shows enhanced brain delivery of semaglutide
- Lexaria completes patient dosing in GLP-1 study, final results expected Q4
- Lexaria Bioscience stock rises after completion of GLP-1 study milestone
- H.C. Wainwright lowers Lexaria Bioscience stock price target on share dilution
- Lexaria’s DehydraTECH reduces side effects in GLP-1 drugs
- Lexaria Bioscience stock price target lowered to $5 at H.C. Wainwright
- Lexaria Attending BIO International Convention
- Lexaria Bioscience stock hits 52-week low at $0.94
- Crude Oil Edges Higher; Phillips 66 Posts Wider-Than-Expected Loss - Coursera (NYSE:COUR), Coeptis Therapeutics (NASDAQ:COEP)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Intervallo Giornaliero
1.16 1.40
Intervallo Annuale
0.77 3.39
- Chiusura Precedente
- 1.22
- Apertura
- 1.20
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Minimo
- 1.16
- Massimo
- 1.40
- Volume
- 573
- Variazione giornaliera
- 1.64%
- Variazione Mensile
- 39.33%
- Variazione Semestrale
- -26.19%
- Variazione Annuale
- -59.74%
21 settembre, domenica