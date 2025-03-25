Moedas / KZR
KZR: Kezar Life Sciences Inc
3.80 USD 0.06 (1.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KZR para hoje mudou para 1.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.71 e o mais alto foi 3.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Kezar Life Sciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.71 3.87
Faixa anual
3.63 9.20
- Fechamento anterior
- 3.74
- Open
- 3.80
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Low
- 3.71
- High
- 3.87
- Volume
- 160
- Mudança diária
- 1.60%
- Mudança mensal
- -2.56%
- Mudança de 6 meses
- -18.10%
- Mudança anual
- -50.65%
