KZR: Kezar Life Sciences Inc
3.77 USD 0.03 (0.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KZR hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.75 bis zu einem Hoch von 3.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kezar Life Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.75 3.84
Jahresspanne
3.63 9.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.80
- Eröffnung
- 3.76
- Bid
- 3.77
- Ask
- 4.07
- Tief
- 3.75
- Hoch
- 3.84
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- -3.33%
- 6-Monatsänderung
- -18.75%
- Jahresänderung
- -51.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K