Valute / KZR
KZR: Kezar Life Sciences Inc

3.76 USD 0.04 (1.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KZR ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.74 e ad un massimo di 3.84.

Segui le dinamiche di Kezar Life Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.74 3.84
Intervallo Annuale
3.63 9.20
Chiusura Precedente
3.80
Apertura
3.76
Bid
3.76
Ask
4.06
Minimo
3.74
Massimo
3.84
Volume
34
Variazione giornaliera
-1.05%
Variazione Mensile
-3.59%
Variazione Semestrale
-18.97%
Variazione Annuale
-51.17%
21 settembre, domenica