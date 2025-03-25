Valute / KZR
KZR: Kezar Life Sciences Inc
3.76 USD 0.04 (1.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KZR ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.74 e ad un massimo di 3.84.
Segui le dinamiche di Kezar Life Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KZR News
- All You Need to Know About Kezar Life Sciences (KZR) Rating Upgrade to Buy
- Kezar Life Sciences stock gains after FDA lifts partial clinical hold
- Kezar Life Sciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) PORTOLA Topline Phase 2a Results in Autoimmune Hepatitis Conference Call (Transcript)
- Kezar Life Sciences Touts Positive Data From Mid-Stage Study For Chronic Liver Disease Drug Candidate - Kezar Life Sciences (NASDAQ:KZR)
Intervallo Giornaliero
3.74 3.84
Intervallo Annuale
3.63 9.20
- Chiusura Precedente
- 3.80
- Apertura
- 3.76
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Minimo
- 3.74
- Massimo
- 3.84
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- -3.59%
- Variazione Semestrale
- -18.97%
- Variazione Annuale
- -51.17%
21 settembre, domenica