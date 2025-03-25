통화 / KZR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KZR: Kezar Life Sciences Inc
3.76 USD 0.04 (1.05%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KZR 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.74이고 고가는 3.84이었습니다.
Kezar Life Sciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KZR News
- All You Need to Know About Kezar Life Sciences (KZR) Rating Upgrade to Buy
- Kezar Life Sciences stock gains after FDA lifts partial clinical hold
- Kezar Life Sciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) PORTOLA Topline Phase 2a Results in Autoimmune Hepatitis Conference Call (Transcript)
- Kezar Life Sciences Touts Positive Data From Mid-Stage Study For Chronic Liver Disease Drug Candidate - Kezar Life Sciences (NASDAQ:KZR)
일일 변동 비율
3.74 3.84
년간 변동
3.63 9.20
- 이전 종가
- 3.80
- 시가
- 3.76
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- 저가
- 3.74
- 고가
- 3.84
- 볼륨
- 34
- 일일 변동
- -1.05%
- 월 변동
- -3.59%
- 6개월 변동
- -18.97%
- 년간 변동율
- -51.17%
20 9월, 토요일