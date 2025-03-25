Валюты / KZR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KZR: Kezar Life Sciences Inc
3.75 USD 0.16 (4.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KZR за сегодня изменился на -4.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.75, а максимальная — 3.87.
Следите за динамикой Kezar Life Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KZR
- Kezar Life Sciences stock gains after FDA lifts partial clinical hold
- Kezar Life Sciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) PORTOLA Topline Phase 2a Results in Autoimmune Hepatitis Conference Call (Transcript)
- Kezar Life Sciences Touts Positive Data From Mid-Stage Study For Chronic Liver Disease Drug Candidate - Kezar Life Sciences (NASDAQ:KZR)
Дневной диапазон
3.75 3.87
Годовой диапазон
3.63 9.20
- Предыдущее закрытие
- 3.91
- Open
- 3.86
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Low
- 3.75
- High
- 3.87
- Объем
- 74
- Дневное изменение
- -4.09%
- Месячное изменение
- -3.85%
- 6-месячное изменение
- -19.18%
- Годовое изменение
- -51.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.