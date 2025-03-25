通貨 / KZR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KZR: Kezar Life Sciences Inc
3.80 USD 0.06 (1.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KZRの今日の為替レートは、1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり3.71の安値と3.87の高値で取引されました。
Kezar Life Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KZR News
- All You Need to Know About Kezar Life Sciences (KZR) Rating Upgrade to Buy
- Kezar Life Sciences stock gains after FDA lifts partial clinical hold
- Kezar Life Sciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) PORTOLA Topline Phase 2a Results in Autoimmune Hepatitis Conference Call (Transcript)
- Kezar Life Sciences Touts Positive Data From Mid-Stage Study For Chronic Liver Disease Drug Candidate - Kezar Life Sciences (NASDAQ:KZR)
1日のレンジ
3.71 3.87
1年のレンジ
3.63 9.20
- 以前の終値
- 3.74
- 始値
- 3.80
- 買値
- 3.80
- 買値
- 4.10
- 安値
- 3.71
- 高値
- 3.87
- 出来高
- 160
- 1日の変化
- 1.60%
- 1ヶ月の変化
- -2.56%
- 6ヶ月の変化
- -18.10%
- 1年の変化
- -50.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K