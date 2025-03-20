Moedas / KNOP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par
8.87 USD 0.09 (1.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KNOP para hoje mudou para -1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.80 e o mais alto foi 9.00.
Veja a dinâmica do par de moedas KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNOP Notícias
- KNOT Offshore Partners: So Far So Good (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners expands fleet, launches $10 million buyback program
- KNOT Offshore Partners: Good Quarter But No Catalysts - Hold (NYSE:KNOP)
- Top 3 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- KNOT Offshore Partners LP Earnings Release”Interim Results for the Period Ended March 31, 2025
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Top 2 Energy Stocks That May Collapse In Q1 - KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP), Genesis Energy (NYSE:GEL)
- KNOT Offshore Partners Stock Q4: Decent Quarter But Prospects Remain Muted (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP (KNOP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.80 9.00
Faixa anual
5.28 9.00
- Fechamento anterior
- 8.96
- Open
- 8.99
- Bid
- 8.87
- Ask
- 9.17
- Low
- 8.80
- High
- 9.00
- Volume
- 56
- Mudança diária
- -1.00%
- Mudança mensal
- 6.74%
- Mudança de 6 meses
- 23.71%
- Mudança anual
- 31.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh