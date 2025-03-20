货币 / KNOP
KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par
8.98 USD 0.20 (2.28%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KNOP汇率已更改2.28%。当日，交易品种以低点8.71和高点8.98进行交易。
关注KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KNOP新闻
日范围
8.71 8.98
年范围
5.28 9.00
- 前一天收盘价
- 8.78
- 开盘价
- 8.77
- 卖价
- 8.98
- 买价
- 9.28
- 最低价
- 8.71
- 最高价
- 8.98
- 交易量
- 71
- 日变化
- 2.28%
- 月变化
- 8.06%
- 6个月变化
- 25.24%
- 年变化
- 32.84%
