KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par

8.79 USD 0.09 (1.01%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KNOP hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.75 bis zu einem Hoch von 8.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
8.75 8.90
Jahresspanne
5.28 9.00
Vorheriger Schlusskurs
8.88
Eröffnung
8.78
Bid
8.79
Ask
9.09
Tief
8.75
Hoch
8.90
Volumen
45
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
5.78%
6-Monatsänderung
22.59%
Jahresänderung
30.03%
