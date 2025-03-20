Валюты / KNOP
KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par
8.78 USD 0.16 (1.79%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KNOP за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.73, а максимальная — 8.92.
Следите за динамикой KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KNOP
- KNOT Offshore Partners: So Far So Good (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners expands fleet, launches $10 million buyback program
- KNOT Offshore Partners: Good Quarter But No Catalysts - Hold (NYSE:KNOP)
- Top 3 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- KNOT Offshore Partners LP Earnings Release”Interim Results for the Period Ended March 31, 2025
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Top 2 Energy Stocks That May Collapse In Q1 - KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP), Genesis Energy (NYSE:GEL)
- KNOT Offshore Partners Stock Q4: Decent Quarter But Prospects Remain Muted (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP (KNOP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.73 8.92
Годовой диапазон
5.28 9.00
- Предыдущее закрытие
- 8.94
- Open
- 8.83
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Low
- 8.73
- High
- 8.92
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- 5.66%
- 6-месячное изменение
- 22.45%
- Годовое изменение
- 29.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.