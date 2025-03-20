通貨 / KNOP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par
8.88 USD 0.08 (0.89%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KNOPの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり8.80の安値と9.00の高値で取引されました。
KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Parダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KNOP News
- KNOT Offshore Partners: So Far So Good (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners expands fleet, launches $10 million buyback program
- KNOT Offshore Partners: Good Quarter But No Catalysts - Hold (NYSE:KNOP)
- Top 3 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- KNOT Offshore Partners LP Earnings Release”Interim Results for the Period Ended March 31, 2025
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Top 2 Energy Stocks That May Collapse In Q1 - KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP), Genesis Energy (NYSE:GEL)
- KNOT Offshore Partners Stock Q4: Decent Quarter But Prospects Remain Muted (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP (KNOP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
8.80 9.00
1年のレンジ
5.28 9.00
- 以前の終値
- 8.96
- 始値
- 8.99
- 買値
- 8.88
- 買値
- 9.18
- 安値
- 8.80
- 高値
- 9.00
- 出来高
- 80
- 1日の変化
- -0.89%
- 1ヶ月の変化
- 6.86%
- 6ヶ月の変化
- 23.85%
- 1年の変化
- 31.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K