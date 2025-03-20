クォートセクション
通貨 / KNOP
株に戻る

KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par

8.88 USD 0.08 (0.89%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KNOPの今日の為替レートは、-0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり8.80の安値と9.00の高値で取引されました。

KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Parダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KNOP News

1日のレンジ
8.80 9.00
1年のレンジ
5.28 9.00
以前の終値
8.96
始値
8.99
買値
8.88
買値
9.18
安値
8.80
高値
9.00
出来高
80
1日の変化
-0.89%
1ヶ月の変化
6.86%
6ヶ月の変化
23.85%
1年の変化
31.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K