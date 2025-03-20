Valute / KNOP
KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par
9.03 USD 0.15 (1.69%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KNOP ha avuto una variazione del 1.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.75 e ad un massimo di 9.03.
Segui le dinamiche di KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KNOP News
- KNOT Offshore Partners: So Far So Good (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners expands fleet, launches $10 million buyback program
- KNOT Offshore Partners: Good Quarter But No Catalysts - Hold (NYSE:KNOP)
- Top 3 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- KNOT Offshore Partners LP Earnings Release”Interim Results for the Period Ended March 31, 2025
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Top 2 Energy Stocks That May Collapse In Q1 - KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP), Genesis Energy (NYSE:GEL)
- KNOT Offshore Partners Stock Q4: Decent Quarter But Prospects Remain Muted (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP (KNOP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
8.75 9.03
Intervallo Annuale
5.28 9.03
- Chiusura Precedente
- 8.88
- Apertura
- 8.78
- Bid
- 9.03
- Ask
- 9.33
- Minimo
- 8.75
- Massimo
- 9.03
- Volume
- 169
- Variazione giornaliera
- 1.69%
- Variazione Mensile
- 8.66%
- Variazione Semestrale
- 25.94%
- Variazione Annuale
- 33.58%
