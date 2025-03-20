Currencies / KNOP
KNOP: KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par
8.78 USD 0.16 (1.79%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
KNOP exchange rate has changed by -1.79% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 8.73 and at a high of 8.92.
Follow KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Par dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
KNOP News
- KNOT Offshore Partners: So Far So Good (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners expands fleet, launches $10 million buyback program
- KNOT Offshore Partners: Good Quarter But No Catalysts - Hold (NYSE:KNOP)
- Top 3 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- KNOT Offshore Partners LP Earnings Release”Interim Results for the Period Ended March 31, 2025
- Medtronic, Target, Lowe’s, and more set to report earnings Wednesday
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Top 2 Energy Stocks That May Collapse In Q1 - KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP), Genesis Energy (NYSE:GEL)
- KNOT Offshore Partners Stock Q4: Decent Quarter But Prospects Remain Muted (NYSE:KNOP)
- KNOT Offshore Partners LP (KNOP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
8.73 8.92
Year Range
5.28 9.00
- Previous Close
- 8.94
- Open
- 8.83
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Low
- 8.73
- High
- 8.92
- Volume
- 45
- Daily Change
- -1.79%
- Month Change
- 5.66%
- 6 Months Change
- 22.45%
- Year Change
- 29.88%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%