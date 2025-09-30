- Visão do mercado
KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.
A taxa do KLTOW para hoje mudou para -7.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1201 e o mais alto foi 0.1400.
Veja a dinâmica do par de moedas Klotho Neurosciences, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KLTOW hoje?
Hoje Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) está avaliado em 0.1201. O instrumento é negociado dentro de -7.62%, o fechamento de ontem foi 0.1300, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KLTOW em tempo real.
As ações de Klotho Neurosciences, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Klotho Neurosciences, Inc. está avaliado em 0.1201. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 101.85% e USD. Monitore os movimentos de KLTOW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KLTOW?
Você pode comprar ações de Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) pelo preço atual 0.1201. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1201 ou 0.1231, enquanto 11 e -14.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KLTOW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KLTOW?
Investir em Klotho Neurosciences, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0100 - 0.9500 e o preço atual 0.1201. Muitos comparam -24.94% e 500.50% antes de enviar ordens em 0.1201 ou 0.1231. Estude as mudanças diárias de preço de KLTOW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Klotho Neurosciences, Inc.?
O maior preço de Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) no último ano foi 0.9500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0100 - 0.9500, e a comparação com 0.1300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Klotho Neurosciences, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Klotho Neurosciences, Inc.?
O menor preço de Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) no ano foi 0.0100. A comparação com o preço atual 0.1201 e 0.0100 - 0.9500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KLTOW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KLTOW?
No passado Klotho Neurosciences, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1300 e 101.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1300
- Open
- 0.1400
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Low
- 0.1201
- High
- 0.1400
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -7.62%
- Mudança mensal
- -24.94%
- Mudança de 6 meses
- 500.50%
- Mudança anual
- 101.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4