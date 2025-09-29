クォートセクション
通貨 / KLTOW
KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.

0.1201 USD 0.0099 (7.62%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KLTOWの今日の為替レートは、-7.62%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1201の安値と0.1400の高値で取引されました。

Klotho Neurosciences, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KLTOW株の現在の価格は？

Klotho Neurosciences, Inc.の株価は本日0.1201です。-7.62%内で取引され、前日の終値は0.1300、取引量は11に達しました。KLTOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Klotho Neurosciences, Inc.の株は配当を出しますか？

Klotho Neurosciences, Inc.の現在の価格は0.1201です。配当方針は会社によりますが、投資家は101.85%やUSDにも注目します。KLTOWの動きはライブチャートで確認できます。

KLTOW株を買う方法は？

Klotho Neurosciences, Inc.の株は現在0.1201で購入可能です。注文は通常0.1201または0.1231付近で行われ、11や-14.21%が市場の動きを示します。KLTOWの最新情報はライブチャートで確認できます。

KLTOW株に投資する方法は？

Klotho Neurosciences, Inc.への投資では、年間の値幅0.0100 - 0.9500と現在の0.1201を考慮します。注文は多くの場合0.1201や0.1231で行われる前に、-24.94%や500.50%と比較されます。KLTOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Klotho Neurosciences, Inc.の株の最高値は？

Klotho Neurosciences, Inc.の過去1年の最高値は0.9500でした。0.0100 - 0.9500内で株価は大きく変動し、0.1300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Klotho Neurosciences, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Klotho Neurosciences, Inc.の株の最低値は？

Klotho Neurosciences, Inc.(KLTOW)の年間最安値は0.0100でした。現在の0.1201や0.0100 - 0.9500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KLTOWの動きはライブチャートで確認できます。

KLTOWの株式分割はいつ行われましたか？

Klotho Neurosciences, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1300、101.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1201 0.1400
1年のレンジ
0.0100 0.9500
以前の終値
0.1300
始値
0.1400
買値
0.1201
買値
0.1231
安値
0.1201
高値
0.1400
出来高
11
1日の変化
-7.62%
1ヶ月の変化
-24.94%
6ヶ月の変化
500.50%
1年の変化
101.85%
