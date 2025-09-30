- Panoramica
KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.
Il tasso di cambio KLTOW ha avuto una variazione del -7.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1201 e ad un massimo di 0.1400.
Segui le dinamiche di Klotho Neurosciences, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KLTOW oggi?
Oggi le azioni Klotho Neurosciences, Inc. sono prezzate a 0.1201. Viene scambiato all'interno di -7.62%, la chiusura di ieri è stata 0.1300 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KLTOW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Klotho Neurosciences, Inc. pagano dividendi?
Klotho Neurosciences, Inc. è attualmente valutato a 0.1201. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 101.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KLTOW.
Come acquistare azioni KLTOW?
Puoi acquistare azioni Klotho Neurosciences, Inc. al prezzo attuale di 0.1201. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1201 o 0.1231, mentre 11 e -14.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KLTOW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KLTOW?
Investire in Klotho Neurosciences, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0100 - 0.9500 e il prezzo attuale 0.1201. Molti confrontano -24.94% e 500.50% prima di effettuare ordini su 0.1201 o 0.1231. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KLTOW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Klotho Neurosciences, Inc.?
Il prezzo massimo di Klotho Neurosciences, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.9500. All'interno di 0.0100 - 0.9500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Klotho Neurosciences, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Klotho Neurosciences, Inc.?
Il prezzo più basso di Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) nel corso dell'anno è stato 0.0100. Confrontandolo con gli attuali 0.1201 e 0.0100 - 0.9500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KLTOW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KLTOW?
Klotho Neurosciences, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1300 e 101.85%.
- Chiusura Precedente
- 0.1300
- Apertura
- 0.1400
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Minimo
- 0.1201
- Massimo
- 0.1400
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -7.62%
- Variazione Mensile
- -24.94%
- Variazione Semestrale
- 500.50%
- Variazione Annuale
- 101.85%
